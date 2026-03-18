10 ans après les attentats de Bruxelles : la Croix-Rouge a évolué pour mieux se préparer aux situations d’urgence et à leurs suites

La Croix-Rouge de Belgique a connu de nombreux bouleversements durant ces dix dernières années, à la suite des attentats terroristes qui ont frappé Bruxelles le 22 mars 2016. L’organisation évoque une meilleure préparation face aux situations d’urgence et un suivi renforcé des victimes après les événements, a-t-elle fait savoir mercredi par communiqué.

Plus de 600 membres de la Croix-Rouge ont été mobilisés le 22 mars 2016 pour faire face aux attaques terroristes sur l’aéroport de Zaventem et une rame de métro à Maelbeek. Secouristes, ambulanciers et intervenants psychosociaux ont enchaîné les interventions durant plusieurs heures. Un événement particulier qui a mené l’organisation à réévaluer ses opérations en cas de crise majeure.

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En dix ans, la mobilisation des équipes est devenue plus rapide, grâce à FACT24, un nouveau système de communication par SMS, e-mail, téléphone, qui remplace les “pagers” ou “bippers” de l’époque, insiste ainsi la Croix-Rouge. Les ambulances, renouvelées, ont par ailleurs été renforcées et un matériel adapté est désormais fourni pour traiter rapidement les hémorragies massives. Une flotte de 16 véhicules d’interventions spécialisés a aussi été achetée, et permet de prendre en charge jusqu’à 60 victimes, dont 10 en urgence absolue. Les secouristes et ambulanciers sont en outre mieux formés à la gestion de blessures très graves.

La Croix-Rouge propose une mobilisation plus rapide de son Service d’intervention psychosociale urgente (SISU) et mène un travail d’accompagnement dans la durée pour les personnes touchées. Un système de traçabilité a également été mis en place pour mieux suivre les victimes. À cela s’ajoutent des exercices catastrophes et une coordination renforcée avec les autorités pour une meilleure gestion des services de secours, comme recommandé par la commission parlementaire sur les attentats. Autant d’évolutions qui permettent à la Croix-Rouge “d’intervenir plus rapidement, plus efficacement et avec des moyens renforcés“, conclut l’organisation.

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Belga