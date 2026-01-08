La Croix-Rouge appelle au don de sang après une collecte rendue difficile par la neige

Les conditions neigeuses de ces derniers jours ont lourdement impacté les stocks de sang, signale le Service du Sang de la Croix-Rouge de Belgique jeudi. De nombreux donneurs n’ont en effet pas pu se déplacer et certaines collectes ont dû être annulées. Résultat : la moitié du nombre de poches attendues mercredi manquaient dans les centres de don.

“La situation, déjà tendue pour les groupes négatifs n’a fait que s’aggraver. Les actions ciblées sur les donneurs des groupes négatifs ne suffisent plus. Nous devons à présent faire appel à la solidarité de chacun et chacune pour retrouver un niveau suffisant en ce début d’année“, explique le porte-parole du Service du Sang, Thomas Paulus.

“Sans action rapide, la situation continuera à se détériorer de semaine en semaine“, ajoute le Service, qui appelle toute personne répondant aux critères à venir donner son sang.

Si tous les groupes sont demandés, positifs comme négatifs, certains restent beaucoup plus problématiques que d’autres : “À titre d’exemple, ce matin, nous disposions de 100 poches du groupe O négatif au lieu des 300 nécessaires, chaque semaine, pour répondre aux demandes des hôpitaux“.

Les volontaires peuvent consulter le site internet dédié ou appeler le numéro gratuit 0800/92.245 pour toute information.

Belga – Photo : Belga