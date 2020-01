Ana Diaz, Geeeko, New School ou Tessa Dixson : votez pour l’Octave Zinneke 2020, l’artiste bruxellois de l’année

Geeeko

Né au Burundi en 1999, Geeeko, de son vrai nom Jonathan Nezzi, voyage dès son plus jeune âge. Il passe sept années au Rwanda puis sept autres au Burkina Faso avant que sa famille vienne s’établir à Bruxelles. À 13 ans, il s’intéresse au logiciel Audacity et sort des premières ébauches de morceaux. Geeeko s’inspire beaucoup du rap US, du rap français et de ce qu’il vit. Il chante comme il parle, utilise beaucoup d’anglicismes dans ses textes. Lean est le troisième volet d’un tryptique (comprenant également Fucked Up et Fendi). Le morceau met en avant les regrets en amour.