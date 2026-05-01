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Zaventem : la police ouvre le feu sur un conducteur qui aurait foncé sur des agents

La police locale de Zaventem a tiré un coup de feu vendredi sur un conducteur qui aurait tenté de foncer sur ses agents, a rapporté le parquet de Hal-Vilvorde samedi. La police avait été appelée dans l’après-midi pour constater un accident de la circulation. “Au cours de ces constatations, une personne aurait tenté de foncer sur les équipes de police”, décrit le parquet. “La police a alors tiré un coup de feu.

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