Delta reprend des vols de Bruxelles vers New York dès ce dimanche 27 mars

La compagnie aérienne américaine Delta reprend, dès dimanche, des vols sans escale entre Bruxelles et New York (JFK) après deux ans d’absence, annonce vendredi la compagnie via communiqué de presse.

Delta prévoit dans un premier temps cinq vols par semaine puis des vols quotidiens à partir du 10 mai. “Depuis l’assouplissement des restrictions liées à la pandémie, nous observons une augmentation de la demande de voyages. Les Belges redécouvrent les États-Unis alors que les Américains profitent des villes historiques et de la superbe campagne belge, ou renouent avec leurs collègues dans le cadre de voyages d’affaires”, a déclaré Nicolas Ferri, vice-président de Delta pour l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Inde.

Les vols partiront de Bruxelles à 11h10 pour arriver à New York-JFK à 13h30. Le retour se fera à 19h30 à New York-JFK, pour une arrivée le lendemain à 9h10.

A partir du 10 mai, Delta proposera à ses clients un choix de destinations plus important dans tous les Etats-Unis, dont les villes d’Orlando, Los Angeles et Las Vegas. Et ce, via l’escale à New-York.

A.D. avec Belga – Photo : Communiqué de presse Delta