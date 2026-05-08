La détention du conducteur qui a foncé sur des policiers à Zaventem prolongée d’un mois

Les forces de l’ordre avaient été appelées vendredi après-midi pour constater un accident de la circulation, survenu sur la Mechelsesteenweg à Sterrebeek.

“Au cours de ces constatations, un homme a percuté plusieurs véhicules de police”, explique Sabine Lievens, porte-parole du parquet. “L’individu a d’abord percuté à plusieurs reprises un premier véhicule de police. L’un des occupants de cette voiture a alors tiré un coup de feu. Une personne parmi les occupants a été blessée.”

Le conducteur a ensuite pris la fuite. Plus loin, sur la Tramlaan à Sterrebeek, il a ensuite percuté de plein fouet un deuxième véhicule de police.

“Les deux occupants de ce véhicule ont été blessés et ont dû être transportés à l’hôpital pour y être soignés”, détaille encore la porte-parole du parquet de Hal-Vilvorde. “L’homme a été déféré devant le juge d’instruction pour, entre autres, tentative de meurtre sur des agents en service et entrave méchante à la circulation. Il a été placé sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction.”