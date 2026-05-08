La détention du conducteur qui a foncé sur des policiers à Zaventem prolongée d’un mois
L’automobiliste qui a percuté à deux reprises des agents de la police locale de Zaventem le 1er mai dernier restera au moins un mois supplémentaire en détention.
C’est ce qu’a décidé jeudi la chambre du conseil de Bruxelles, a indiqué vendredi le parquet de Hal-Vilvorde. Trois policiers avaient été blessés lors de cet incident.
Les forces de l’ordre avaient été appelées vendredi après-midi pour constater un accident de la circulation, survenu sur la Mechelsesteenweg à Sterrebeek.
“Au cours de ces constatations, un homme a percuté plusieurs véhicules de police”, explique Sabine Lievens, porte-parole du parquet. “L’individu a d’abord percuté à plusieurs reprises un premier véhicule de police. L’un des occupants de cette voiture a alors tiré un coup de feu. Une personne parmi les occupants a été blessée.”
Le conducteur a ensuite pris la fuite. Plus loin, sur la Tramlaan à Sterrebeek, il a ensuite percuté de plein fouet un deuxième véhicule de police.
“Les deux occupants de ce véhicule ont été blessés et ont dû être transportés à l’hôpital pour y être soignés”, détaille encore la porte-parole du parquet de Hal-Vilvorde. “L’homme a été déféré devant le juge d’instruction pour, entre autres, tentative de meurtre sur des agents en service et entrave méchante à la circulation. Il a été placé sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction.”
L’homme a comparu jeudi devant la chambre du conseil de Bruxelles, qui a décidé de prolonger sa détention d’un mois.
Belga