Coupe du monde: les Diables accueillis par une cinquantaine de supporters à Zaventem

Les Diables Rouges ont retrouvé la Belgique ce dimanche matin. L’avion s’est posé à l’aéroport de Bruxelles vers 10h20, suite à l’élimination de l’équipe en quarts de finale du Mondial.

Le vol retour avait décollé de Los Angeles samedi à 15h00 heure locale, soit minuit en Belgique. Après plusieurs heures de trajet, joueurs et staff ont atterri dans le calme à Brussels Airport avant de rejoindre un bus sur le tarmac. Les mines étaient fermées, malgré les acclamations de quelques supporters, à peine perceptibles derrière le vacarme des réacteurs.

Une cinquantaine de fans avaient fait le déplacement, certains depuis loin, pour saluer le parcours de l’équipe nationale.

Les Diables avaient quitté le pays pour les Etats-Unis le 8 juin. Leur épopée américaine s’est achevée vendredi soir sur une défaite 2-1 face à l’Espagne, dans la Cité des Anges. Le parcours en phase de groupes avait pourtant été solide, avec un match nul 1-1 contre l’Egypte, un autre 0-0 face à l’Iran, puis une large victoire 1-5 contre la Nouvelle-Zélande. Les hommes de Rudi Garcia avaient ensuite créé la surprise en seizième de finale, renversant le Sénégal 3-2 après un scénario totalement fou, avant de dominer 1-4 les Etats-Unis, l’un des trois pays hôtes du tournoi avec le Canada et le Mexique.