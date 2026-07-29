Watermael-Boitsfort : des travaux prévus au Square des Archiducs

La commune de Watermael-Boitsfort procédera à des travaux de réasphaltage du square des Archiducs début août.

Du mardi 4 au jeudi 13 août 2026, la commune effectuera des travaux au square des Archiducs. Le chantier sera réalisé en deux phases. La première phase aura lieu du mardi 4 au vendredi 7 août et concernera le côté Berensheide, l’avenue des Archiducs et la rue des Tritomas. La seconde phase se déroulera du lundi 10 au jeudi 13 août et portera sur le côté avenue des Princes Brabançons, Berensheide et rue des Tritomas.

Les travaux entraineront des déviations ainsi que des interdictions de stationnement dans les zones concernées. La ligne de bus 41 sera également déviée, la commune renvoie vers le site de la Stib pour plus de détails.

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