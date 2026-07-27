Près de 50.000 excès de vitesse constatés par la police de Bruxelles au printemps

Au cours du printemps, la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a dressé plus de 46.000 procès-verbaux pour excès de vitesse. Quarante-sept conducteurs ont également fait l’objet d’un retrait immédiat de leur permis.

Les contrôles de vitesse restent soutenus sur le territoire de la Ville de Bruxelles et d’Ixelles. Entre avril et juin, soit durant le printemps, la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a dressé 46.610 constats pour excès de vitesse.

Au total, plus de 11 millions de véhicules ont été contrôlés. Parmi les infractions relevées, 3.518 l’ont été à l’aide d’un radar mobile. Les autres ont été constatées grâce aux radars tronçons, aux radars fixes, aux contrôles LIDAR ou encore aux caméras installées aux feux de signalisation.

Les opérations de contrôle ont également conduit au retrait immédiat de 47 permis de conduire. Quarante-trois conducteurs roulaient à une vitesse jugée excessive, tandis que quatre autres circulaient sans permis de conduire valable.

La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles indique qu’elle poursuivra ses efforts afin de lutter contre les excès de vitesse sur son territoire.