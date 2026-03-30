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Le motard grièvement blessé après un accident à Schaerbeek a pu quitter l’hôpital

Le motard grièvement blessé vendredi en fin d’après-midi dans un accident avec une voiture sur l’avenue Princesse Elisabeth à Schaerbeek a pu quitter l’hôpital, a indiqué lundi le parquet de Bruxelles. L’enquête se poursuit.

Les secours sont intervenus vendredi vers 17h30 à la suite d’une collision entre une moto et une voiture. Le motard avait été pris en charge sur place avant d’être évacué sous escorte du Smur vers les Cliniques universitaires Saint-Luc.

Vendredi soir, son état était jugé inquiétant et son pronostic vital engagé, selon Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. Le parquet a précisé lundi que la victime avait entre-temps pu sortir de l’hôpital. Aucune autre précision n’a été communiquée sur son état de santé.

►Lire aussi | Un motard dans un état critique après un accident avec une voiture à Schaerbeek

Les circonstances exactes de l’accident ne sont pas encore connues. Elles font l’objet d’une enquête en cours. Vendredi, la police a procédé aux constatations d’usage sur place pour tenter de déterminer le déroulement précis de la collision entre la moto et la voiture.

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