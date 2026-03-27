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Un motard dans un état critique après un accident avec une voiture à Schaerbeek

Un motard a été grièvement blessé vendredi en fin d’après-midi dans un accident impliquant une voiture avenue Princesse Elisabeth à Schaerbeek, et son pronostic vital est engagé, a indiqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Les secours ont été appelés vers 17h30 pour une collision entre une moto et une voiture. Le motard a été pris en charge sur place avant d’être évacué sous escorte du Smur vers les Cliniques universitaires Saint-Luc.

Selon Walter Derieuw, l’état de la victime était jugé inquiétant et son pronostic vital engagé vendredi soir. Les circonstances exactes de l’accident ne sont pas encore connues. Elles font l’objet des constatations d’usage par la police.

Belga

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