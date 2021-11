Union Saint-Gilloise : “Un projet de déménagement près d’Audi Forest est sur la table”, confirme Charles Picqué

Interrogé sur la réussite de l’Union Saint-Gilloise, le bourgmestre de Saint-Gilles Charles Picqué (PS) confirme que les ambitions du club risquent de mener à un départ du stade Marien.

En tête du championnat de Belgique de football, à la surprise générale de tous les observateurs du ballon rond, l’Union Saint-Gilloise continue de progresser sur le plan sportif. Mais depuis la confirmation de sa remontée en Division 1A, les propriétaires du club saint-gillois ont également affiché leur ambition de progresser sur la question du stade. Actuellement installé près du parc Duden, le stade Marien accueille de plus en plus de supporters et s’annonce de plus en plus serré. Un constat partagé par le bourgmestre de Saint-Gilles Charles Picqué (PS) dans Toujours + d’Actu : “Il y a des projets pour permettre d’accueillir plus de supporters à l’avenir. Beaucoup ont la nostalgie de ce stade Marien mais la capacité ne correspond pas à l’ambition des investisseurs. Et si on veut garder ces investisseurs, il va falloir déménager. Il faudra à mon sens garder le stade Marien pour des activités annexes du club comme la formation, l’organisation de matches amicaux…“, explique-t-il.

Trois plans étaient sur la table au printemps dernier : une extension du stade Marien avec toutes les contraintes urbanistiques que cela suppose, un retour au stade Roi Baudouin comme lors de la rénovation du stade Marien voici trois ans, ou la construction d’un nouveau stade sur un autre terrain de la capitale.

Selon Charles Picqué, c’est cette troisième option qui tient le plus la corde : “Il y a un projet avec un terrain qui se trouve à la frontière de la Région bruxelloise, un peu plus loin que l’usine Audi Forest (NDLR : au Bempt, près de la chaussée de Neerstalle). Ce projet est en discussions”, confirme-t-il. “C’est en tout cas le projet qui est le mieux préparé. Il y a déjà eu des plans et une promesse d’investissement des repreneurs du club“, rapporte-t-il.

