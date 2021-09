Union Saint-Gilloise : la construction d’un nouveau stade non loin du parc Duden en réflexion

Le directeur général du club, Philippe Bormans, était l’invité de l’émission Toujours + d’Actu ce lundi sur BX1.

Face au nombre croissant de supporters de l’Union Saint-Gilloise, la tenue des matchs au parc Duden (qui comprend 9.500 places au total) est de plus en plus compromise. Invité dans l’émission Toujours + d’Actu ce lundi, le directeur général du club Philippe Bormans a confirmé qu’il n’envisageait pas d’y rester à long terme. “Nous avons trois solutions qui s’offre à nous: jouer au stade Roi Baudouin, mais ce n’est pas ce que nous voulons: nous souhaitons rester à Forest ou à Saint-Gilles pour nos supporters. Le stade du parc Duden fait toujours partie de nos plans mais je crois qu’il faut être honnête: pour répondre aux normes et à nos ambitions c’est impossible de rester ici. Il nous faut donc un nouveau stade où accueillir plus de personnes et dans de meilleures conditions“.

Philippe Bormans a annoncé que le club avait un budget de 50 à 70 millions d’euros pour construire un nouveau stade. “Il faut maintenant voir avec la commune où nous pourrions le construire. C’est toujours une question difficile“. Le futur de l’Union Saint-Gilloise devrait en tout cas être fixé d’ici la fin de la saison, affirme le directeur général.

La rédaction – Photo: Virginie Lefour/Belga