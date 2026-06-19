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La Brasserie Miroir s’apprête à renaître

C’est une institution de Jette qui reprend du service.

La brasserie du Miroir, fermée depuis deux ans, a rouvert ses portes ce midi, place Reine Astrid, avec une préouverture très attendue des riverains qui s’étaient rapidement arraché les premières réservations disponibles.

En cuisine, les deux repreneurs misent sur les classiques de la brasserie belge, avec en spécialité maison un poulet rôti à la broche cuit sur place, ainsi qu’un vol-au-vent traditionnel. L’équipe fonctionnera en capacité réduite pendant deux semaines, le temps de roder le service, avant une ouverture complète prévue début juillet.

Pour la commune, la réouverture de cet établissement emblématique s’inscrit dans un mouvement plus large de renouveau commercial sur la place, longtemps marquée par cette façade vide.

■ Reportage de Gilles Chevalier

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