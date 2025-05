Jette : des locataires contraints de quitter leurs logements non-conformes…malgré de récentes rénovations

À Jette, au cœur de la Cité Florair, plusieurs locataires de logements sociaux sont sommés de quitter leur domicile, suscitant l’incompréhension dans ce quartier populaire.

En toile de fond : un vaste projet de mise aux normes de sécurité, porté par la société immobilière sociale Lojega.

Les résidents des étages supérieurs de certains immeubles de la cité (Florair I, II, III et IV) devront libérer les lieux dans les prochains mois. L’objectif affiché : permettre des travaux lourds, imposés par les nouvelles normes de sécurité, notamment en matière de prévention incendie.

Pourtant, un vaste chantier de rénovation de 14 millions d’euros a été mené en 2023 dans la Cité Florair.

Ces travaux, censés améliorer durablement les logements, n’ont manifestement pas suffi à anticiper les exigences actuelles en matière de sécurité.

“Nous avons interrogé la bourgmestre, Claire Vandevivere et son échevin de l’urbanisme lors du conseil communal de ce mercredi. Ils ont refusé de répondre, affirmant qu’ils n’avaient pas d’informations, et nous ont renvoyés vers Lojega” nous livre le conseiller communal Xavier Van Cauter (PS).

Lojega, gestionnaire des lieux, contacté par nos soins, justifie cette décision par la nécessité d’aménager un couloir central reliant les deux cages d’escaliers — une exigence convenue en concertation avec le SIAMU, le service d’incendie et d’aide médicale urgente à Bruxelles. “Ce chantier, de grande ampleur, nécessite de libérer les étages supérieurs des bâtiments”, indique la société.

Face à cette évacuation partielle, un plan de relogement est mis en place. Lojega assure que son service social est déjà à pied d’œuvre pour accompagner les familles concernées. Un dédommagement serait même prévu pour certains ménages, conformément à l’article 57 de l’arrêté locatif de 1996.

“Je ne sais pas où on va partir mais je n’ai pas envie de bouger d’ici”

Mais malgré ces mesures annoncées, l’angoisse reste palpable sur le terrain. Certains locataires dénoncent un manque de concertation, une précipitation dans les annonces, et des alternatives de relogement jugées insuffisantes ou inadaptées. Pour beaucoup, c’est la crainte de devoir quitter un quartier, des voisins, parfois une vie entière.

“Ça fait treize ans que j’habite ici Mes trois enfants ont l’école ici, j’ai mon garage ici, je ne sais pas où on a partir mais je n’ai pas envie de bouger d’ici” lance Fouad, un habitant directement concerné par ces relogements. “À la dernière minute ils ont décidé qu’ils allaient faire des travaux dans les quatre blocs alors qu’ils ont fait des rénovations il y a un an” conclut-il.

Dans sa communication, Lojega rappelle qu’une nouvelle équipe dirigeante est désormais aux commandes et que la priorité est claire : “la sécurité des locataires”. La société dit vouloir se rapprocher “le plus possible des normes incendie actuelles”, tout en reconnaissant que certains travaux, comme ceux prévus à Florair, “ne sont hélas pas possibles en site occupé”.

Images et propos récoltés par Maël Arnoldussen