Opération à Matongé : si des actes racistes ont eu lieu, ils seront sanctionnés, assure Bernard Quintin

Mardi, quelque deux cents manifestants et commerçants s’étaient réunis dans ce quartier bruxellois composé d’une importante population d’origine africaine. Ils dénonçaient un traitement jugé “indigne” à l’égard des commerçants de la galerie Matongé , lors d’une opération de contrôle de vaste ampleur menée en novembre dernier. Rajae Maouane (Ecolo-Groen) a relayé ces doléances jeudi en interrogeant le ministre.

Si des actes délictueux, singulièrement à caractère raciste ont été commis par des policiers, ils seront sanctionnés, a assuré Bernard Quintin.

Mais ce type d’opérations policières est appelé à se reproduire, a-t-il ajouté. Elles se déroulent là où les informations dont disposent les autorités les rendent “les plus utiles”, “indépendamment de toute autre considération”.