Opération à Matongé : si des actes racistes ont eu lieu, ils seront sanctionnés, assure Bernard Quintin
S’il s’avère que des actes racistes ont été commis lors de l’opération de police du 22 novembre dernier dans le quartier Matongé à Ixelles, ils seront sanctionnés “avec la plus grande sévérité”. Le ministre de l’Intérieur Bernard Quintin l’a confirmé sans détours jeudi à la Chambre.
Mardi, quelque deux cents manifestants et commerçants s’étaient réunis dans ce quartier bruxellois composé d’une importante population d’origine africaine. Ils dénonçaient un traitement jugé “indigne” à l’égard des commerçants de la galerie Matongé, lors d’une opération de contrôle de vaste ampleur menée en novembre dernier. Rajae Maouane (Ecolo-Groen) a relayé ces doléances jeudi en interrogeant le ministre.
Si des actes délictueux, singulièrement à caractère raciste ont été commis par des policiers, ils seront sanctionnés, a assuré Bernard Quintin.
Mais ce type d’opérations policières est appelé à se reproduire, a-t-il ajouté. Elles se déroulent là où les informations dont disposent les autorités les rendent “les plus utiles”, “indépendamment de toute autre considération”.
Belga – Photo : Belga