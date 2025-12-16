Manifestation à Matonge : les commerçants dénoncent une opération de contrôle jugée “violente”

Quelque deux cents manifestants et commerçants se sont réunis mardi midi à Ixelles, devant la galerie Matonge, pour dénoncer un traitement jugé “indigne” à l’égard des commerçants de la galerie, lors d’une opération de contrôle de vaste ampleur menée en novembre dernier.

L’opération avait été menée le 22 novembre dernier dans la galerie, organisée conjointement par l’auditorat du travail de Bruxelles, le parquet de Bruxelles, la police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles et la police judiciaire fédérale. Elle avait conduit à la mise sous scellés de plusieurs commerces et au dressage de plusieurs procès-verbaux, et plusieurs infractions relevant du droit social avaient été constatées. Environ 200 agents issus de divers services de police et d’inspection avaient été déployés pour cette action coordonnée.

“Les travailleurs de la galerie Matonge ont été confrontés à diverses violences que nous ne pouvons pas tolérer“, ont déclaré les organisatrices de la manifestation. “Leur commerce est le fruit de leur travail pour nourrir leur famille. Ce n’est pas un défouloir. Nous exigeons des excuses de la part des policiers. Le respect du travailleur et la dignité humaine ne s’achètent et ne se mendient pas.”

“Ils ont fermé mon salon pendant un mois, illégalement. Ils nous dérangent et ne nous respectent pas“, a dénoncé de son côté une commerçante. “Nous ne sommes pas à l’aise. Ils (les policiers, NDLR) nous brutalisent.”

Un autre commerçant, présent dans la galerie depuis trente ans, confiait qu’il n’avait “jamais vu quelque chose d’une telle ampleur“, en parlant de l’opération policière de novembre dernier.

Après le rassemblement et les prises de parole, le cortège des manifestants s’est ensuite engouffré dans la galerie marchande de Matonge, avant de faire route vers la maison communale d’Ixelles pour interpeller les autorités locales.

