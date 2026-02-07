Manifestation à Bruxelles pour la liberté du Kurdistan et de son leader Abdullah Öcalan

Selon les organisateurs, dix-huit actions ont déjà eu lieu en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie avant cette mobilisation bruxelloise, qui constitue la 19e manifestation.

Le cortège doit ensuite se diriger vers le Parlement européen, place du Luxembourg. Les manifestants entendent maintenir la pression “face à la menace persistante qui pèse sur les Kurdes”, indiquent-ils.

Les organisateurs ont également rappelé l’existence d’un accord conclu par le passé entre Abdullah Öcalan et l’État turc, estimant que celui-ci n’a jamais été pleinement appliqué.

Dans un communiqué, ils ont mis en cause la responsabilité de la communauté internationale, accusant les États-Unis et l’Union européenne d’avoir sacrifié, pour des intérêts géopolitiques, les Kurdes de Syrie et d’Irak ainsi que le projet politique du Rojava.

Un cessez-le-feu est actuellement en vigueur en Syrie et des discussions sont menées pour intégrer le Rojava au sein de l’État syrien. Les organisateurs jugent toutefois que ces négociations se font au prix d’importantes concessions en matière d’autonomie et de droits, sans garanties constitutionnelles suffisantes.