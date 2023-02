Le collège de Forest n’accepte pas l’offre de l’Union Saint-Gilloise pour le site du Bempt, la Région reprend la main

La décision du collège de la bourgmestre et des échevins a été révélée dans l’ordre du jour du prochain conseil communal, prévu le 14 février prochain.

Le dossier du futur stade de l’Union Saint-Gilloise connait un nouveau rebondissement : la commune de Forest s’apprête à refuser l’offre d’achat de 3,5 hectares sur le site du Bempt, faite par l’Union Saint-Gilloise afin d’y construire son futur stade. Comme le révèle La DH ce mardi, l’ordre du jour du prochain conseil communal de Forest dévoile, dans ses notes explicatives (page 52), la décision du collège de la bourgmestre et des échevins concernant la proposition du club.

Le collège explique sa décision de refuser l’offre de l’Union par l’absence de “compensations viables pour les pertes de jouissances des structures communales” (à savoir les installations sportives du Bempt jouxtant le site), l’absence d’une “étude d’impact recommandée par perspective.brussels”, l’absence de “préaccords concernant l’utilisation des parkings environnants ainsi que l’accès et/ou utilisation des infrastructures de Bruxelles-Propreté” (à savoir le recypark de Forest sur la chaussée de Ruisbroek), l’absence de “garanties juridiques” quant à l’affectation du site en tant qu’équipement d’intérêt collectif ou de service public, ou encore par la difficulté de mutualiser “une telle infrastructure chère et spatialement impactante”.

Selon La DH et La Capitale, l’Union avait fait une offre de 3,5 millions d’euros à la commune de Forest. Une somme que la majorité Ecolo-PS a donc refusé. Le conseil communal discutera de cette décision lors de la séance du 14 février.

“À chaque fois, nous recevons une réponse négative”

L’Union explique avoir appris cette décision par voie de presse et affirme avoir demandé au gouvernement bruxellois d’intervenir dans ce dossier. “Depuis plus de quatre ans, nous essayons, par une concertation constructive, de trouver une solution à la question du stade qui menace la survie de notre club”, indique Philippe Bormans, CEO du club, par voie de communiqué. “Selon le PRAS, le site du Bempt est situé dans la zone sportive et récréative adéquate pour la construction d’un stade de football, le financement de ce stade extrêmement écologique est entièrement couvert et la mobilité autour de ce stade n’a pas d’égale en Belgique. Pourtant, à chaque fois, nous recevons une réponse négative des partis de la majorité locale Ecolo/Groen et PS. Ils ne reconnaissent pas le problème du site actuel, alors qu’ils nous imposent une taxe supplémentaire, qui a d’ailleurs été créée lorsque le club a été promu en Division 1A, et adoptent une attitude non constructive à chaque fois”.

“Parvenir à une solution négociée”

De son côté, la Région bruxelloise a confirmé reprendre les rênes des négociations : “Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) et moi-même reprenons la maison et organiserons des négociations entre la commune de Forest, le club et la Région pour parvenir à une solution négociée pour le stade”, annonce le secrétaire d’État en charge de l’Urbanisme Pascal Smet (one.brussels/Vooruit).

■ Duplex d’Ameline Delvaux et Charles Carpreau.

Gr.I. – Photo : KSS Design Group/Union Saint-Gilloise