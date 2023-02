Le projet du nouveau stade de l’USG présenté devant les conseillers communaux de Forest

Lors d’une réunion à huis clos tenue ce mardi soir, les conseillers communaux et Directeur du service des travaux publics et de l’urbanisme de la commune de Forest ont pu observer les plans du nouveau stade de l’Union Saint-Gilloise.

Il était question de présenter le projet dans son entièreté. En premier lieu, le site du futur stade a été exposé devant le CEO Philippe Bormans, les responsables de la mobilité et de la durabilité au sein du club et l’un des architectes. Il sera situé sur le Boulevard de la Deuxième Armée Britannique, entre le site de Recyclis et l’actuel complexe sportif de Bempt.

Plusieurs points ont été abordés, à la fois pour expliquer de manière la plus claire possible la suite du projet, mais aussi pour amenuiser les quelques craintes émises par l’opposition. Elles portaient entre autres sur des questions de mobilité. “L’objectif était de donner à tous les conseillers communaux et au conseil communal une image claire des plans. La discussion a également été très constructive“, a déclaré le CEO Philippe Bormans.

Lors de la seconde partie de la réunion, le club a été invité à quitter la salle, ne laissant que les conseillers communaux pour discuter.

“Union SG va maintenant présenter le projet lors d’une réunion de projet la semaine prochaine à urban.brussels, l’administration responsable du développement territorial de la Région bruxelloise. Elle sera en principe suivie par le conseil communal de Forest, le mardi 14 février en soirée, où notre projet de stade sur le Boulevard de la Deuxième Armée Britannique sera débattu, à l’issue duquel le club espère recevoir une réponse positive.“, conclut l’Union Saint-Gilloise dans un communiqué.

C.H. | Photo : Union Saint-Gilloise et perspective.brussels