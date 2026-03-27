Forest lance une participation citoyenne pour l’avenir des squares de la Nouvelle Cité du Bempt

Les espaces publics de la Nouvelle Cité (squares Madelon, Toinon, Lison, Manon et Neerstalle), vont faire l’objet d’un projet de réaménagement. Ce chantier, porté par la commune de Forest, viendra compléter la rénovation des 320 logements appartenant à la société de logements sociaux de Forest et Saint-Gilles, le Foyer du Sud.

Un processus de participation a été imaginé, permettant d’intégrer les avis des habitants dans le processus de marché public et de désignation du bureau d’architectes qui dessinera et réalisera le projet. Pour ce faire, plusieurs ateliers participatifs seront organisés du 31 mars 2026 jusqu’à la désignation du bureau d’architectes au printemps 2027. “Chaque rencontre sera l’occasion de challenger les esquisses des bureaux d’architectes candidats et de faire évoluer les projets jusqu’au projet lauréat“, explique la commune de Forest dans un communiqué.

La première rencontre aura lieu le mardi 31 mars 2026 de 18h30 à 20h30 à l’école du Bempt (chaussée de Neerstalle 273). Elle abordera les objectifs et la méthode. Une deuxième rencontre est prévue en septembre pour présenter et commenter les premières offres reçues.

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“Après la rénovation des logements, il faut améliorer les espaces publics, les rendre plus conviviaux et sécurisants. A Forest, faire participer les habitant.e.s aux projets est important (…) Le chantier est prévu entre 2028 et 2030 et sera financé par un budget régional dans le cadre du Contrat de Quartier Durable 2 Cités. Nous avons l’intime conviction que ce processus participatif permettra d’aboutir à un projet qui répond aux attentes des habitant.e.s tout en tenant compte des contraintes techniques, réglementaires et financières.“, explique l’Echevin de la Rénovation urbaine, Alain Mugabo.