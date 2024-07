Google célèbre l’écrivaine bruxelloise Jacqueline Harpman

Google publie ce vendredi 5 juillet un Doodle en l’honneur de l’écrivaine et psychanalyste bruxelloise Jacqueline Harpman, récompensée par le prix Médicis et le prix Rossel. Avec plus de 15 romans et des prix littéraires en conséquence, elle est considérée comme l’une des auteures belges les plus importantes et les plus intemporelles et a donné son nom à une avenue à Uccle.