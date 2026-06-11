Incendie dans une brasserie place Jourdan : trois membres du personnel pris en charge

Un incendie de toiture d’un établissement horeca s’est déclaré sur la place Jourdan, à Etterbeek, ce mercredi soir, ont indiqué les pompiers de Bruxelles. Trois membres du personnel ont été pris en charge sur place par les secours, sans nécessité d’hospitalisation.

Un important dispositif d’intervention a été déployé ce mercredi vers 20h25 dans une brasserie située place Jourdan, à Etterbeek. Les Pompiers de Bruxelles, les services médicaux d’urgence et la police de la zone Montgomery sont intervenus après plusieurs appels signalant une importante colonne de fumée.

À leur arrivée, les premières équipes ont d’abord envisagé un incendie de toiture. Les reconnaissances ont ensuite établi qu’il s’agissait d’un feu de cuisine, accompagné d’un incendie du conduit d’évacuation.

Les secours ont également été informés que trois membres du personnel pourraient se trouver au sous-sol. Une opération de recherche et de sauvetage a alors été menée en parallèle des opérations d’extinction, par mesure de précaution.

Le foyer principal, situé dans la cuisine, a été rapidement maîtrisé. Les vérifications ont permis de confirmer par la suite qu’aucune personne ne se trouvait finalement dans les locaux au moment de l’intervention.

Le conduit d’extraction a lui aussi été éteint, mais les opérations de sécurisation et de refroidissement ont pris plus de temps, nécessitant le démontage partiel de certaines installations afin d’écarter tout risque de reprise.

Trois membres du personnel pris en charge

Trois membres du personnel ont été examinés sur place par les équipes médicales des SMUR. Aucun transfert vers l’hôpital n’a été nécessaire.

Les habitants des logements situés au-dessus de l’établissement ont pu regagner leur domicile après les vérifications de sécurité effectuées par les pompiers. L’électricité du bâtiment a été coupée et sécurisée par Sibelga.

Selon les Pompiers de Bruxelles, le principe de précaution a été appliqué dès l’annonce de personnes potentiellement coincées dans le bâtiment. Les équipes ont souligné que la situation avait pu être rapidement clarifiée et que les conséquences étaient restées limitées.

Rédaction – Photo : pompiers de Bruxelles