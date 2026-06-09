Les institutions installées au Cinquantenaire renforcent leur collaboration

Les quatre institutions muséales situées au Parc du Cinquantenaire en région bruxelloise, Autoworld, l’Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA/KIK), les Musées royaux d’Art et d’Histoire (MRAH/KMKG) et le War Heritage Institute (WHI – Musée de l’Armée), ont signé une déclaration d’intention visant à renforcer leur collaboration.

Les signataires, qui accueillent ensemble environ 500.000 visiteurs par an, ont comme objectif de développer davantage le Parc du Cinquantenaire en tant que pôle culturel, scientifique et touristique de référence en Belgique et au-delà.

Il s’agira concrètement de renforcer l’expérience des publics à travers des initiatives, expositions et événements communs. Parmi les premières pistes envisagées figurent notamment la participation conjointe aux 20 km de Bruxelles, une présence collective à Museum Night Fever, l’organisation d’activités d’Halloween sur le site ainsi que la mise sur pied d’un événement nocturne avec nuitée dans les musées. Les partenaires entendent également intensifier le partage d’expertise dans le domaine de la recherche et de la gestion des collections.

Ils ambitionnent enfin de développer davantage les initiatives existantes, telles que leur ticket commun. Cette déclaration d’intention est conclue pour une période de trois ans.

Belga