Une Journée de l’Europe placée sous le signe de la paix

Le quartier européen était animé par la Journée de l’Europe en ce 9 mai. Cérémonies et activités y ont été organisées.

Le 9 mai, nous commémorons la déclaration Schuman, considéré comme le texte fondateur de la construction européenne. En ce jour, devenu le Jour de l’Europe, plusieurs cérémonies ont eu lieu pour célébrer cet événement. La première, à 12h30, était consacrée à Robert Schuman devant son buste.

12 colombes ont été lâchées au rond-point Schuman peu après, un symbole de paix. La guerre aux portes de l’Europe rend ce geste d’autant plus marquant : “Il y a 77 ans, l’Europe est parvenue à trouver la paix après la victoire. Ce qui se passe aujourd’hui en Ukraine, c’est la même chose, nous nous battons pour la paix, et cela devrait mener vers la victoire. Ce 9 mai est vraiment un jour symbolique” affirme Marta Barandly, la fondatrice de Promote Ukraine. Une bannière de circonstance y a été déployée, on pouvait y lire “Stand with Ukraine”, et des petits drapeaux ukrainiens étaient distribués.

Plusieurs personnalités étaient sur place, dont le secrétaire d’État à la Relance, Thomas Dermine. Selon lui, “une partie de la solution viendra de l’Europe. On voit qu’il y a des projets de réinvestissements massifs pour réduire notre utilisation d’énergie et donc aussi de nos imports de gaz russe. (…) C’est absolument nécessaire, et encore une fois on a besoin du leadership européen, on a besoin d’une coordination entre pays européens”

■ Reportage de Yassine Mossati, Yannick Vangansbeek, Thibault De Knop