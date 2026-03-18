“Un lieu de deuil aussi important que Maelbeek doit être maintenu aussi propre que possible” : grande opération de nettoyage de graffitis autour de la station de métro

Le service de la Propreté de la Ville de Bruxelles a indiqué mercredi avoir mené une vaste opération de nettoyage de graffitis entre décembre et aujourd’hui aux abords de la station de métro Maelbeek, qui sera au cœur des commémorations des dix ans des attentats de Bruxelles ce week-end.

Depuis début décembre, la Ville a procédé à plusieurs interventions de nettoyage à proximité de Maelbeek, des agents de la cellule anti-graffiti ayant retiré de nombreux tags aux abords de la station. Lors d’un comité de quartier, plusieurs riverains avaient exprimé leur mécontentement face à la prolifération de graffitis dans les environs de la station.

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La Ville indique avoir sollicité le gouvernement régional de l’époque, notamment le ministre de la Propreté Alain Maron, sans obtenir de réponse positive. L’échevin de la Propreté publique de la Ville de Bruxelles, Anas Ben Abdelmoumen (PS), a dès lors décidé de mobiliser les services communaux pour mener ces opérations de nettoyage de graffitis. “Un lieu de deuil et de mémoire aussi important que Maelbeek doit être maintenu aussi propre que possible en permanence“, a déclaré Anas Ben Abdelmoumen. “J’appelle toutes les autorités compétentes à y contribuer. Je tiens également à remercier les agents de notre cellule anti-graffiti pour leur travail essentiel”, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, une opération de nettoyage visant à ramasser un maximum de déchets sauvages est organisée ce jeudi à l’initiative de l’échevin, en collaboration avec le comité de quartier “Autour de Marguerite”. L’action débutera à 15h00 à l’entrée de la station située chaussée d’Etterbeek. La station de métro Maelbeek sera fermée à deux reprises ce week-end dans le cadre des commémorations des attentats du 22 mars 2016 : une première fois le samedi 21 mars, entre 10h30 et 11h30, lors du passage d’une chaîne humaine, et une seconde fois le dimanche, jusqu’à 12h00.

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Belga