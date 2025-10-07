Des travaux commencent dans la station de métro Maelbeek

La station Delta bénéficiera, quant à elle, d’une cure de jouvence en 2026 tandis que les travaux de rafraîchissement se terminent dans les stations Osseghem, Stockel et Diamant.

Des travaux de rafraîchissement ont débuté en ce mois d’octobre à la station Maelbeek dans le cadre du programme Refresh, indique mardi Bruxelles Mobilité qui poursuit ainsi la rénovation de plusieurs stations du métro bruxellois.

Ces travaux, qui viennent de démarrer, se termineront en juillet 2026. Ceux-ci ont pour objectif d’augmenter la sécurité, la fonctionnalité et la qualité des déplacements au sein de la station. Une partie de ces travaux sera finalisée pour les commémorations des attentats du 22 mars, précise le communiqué.

Concrètement, les interventions prévues à Maelbeek prévoient notamment le renouvellement de deux ascenseurs, la reconfiguration et l’optimisation des portillons d’accès côté chaussée d’Etterbeek, le placement d’un carrelage mural dans les accès et la restauration de la pierre dans l’accès rue de la Loi.

La création de niches pour les services et le déplacement de divers équipements pour optimiser l’espace ainsi que la mise à jour de la signalétique sont également prévus lors de ce chantier de même que l’amélioration des dispositifs pour les personnes en situation de handicap.

La station Delta bénéficiera, quant à elle, d’une cure de jouvence en 2026 tandis que les travaux de rafraîchissement se terminent dans les stations Osseghem, Stockel et Diamant, ajoute Bruxelles Mobilité.

Belga