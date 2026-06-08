Vestige du 14e siècle, la Porte de Hal entre dans la dernière ligne droite de sa rénovation

Les travaux de rénovation des toitures et des menuiseries extérieures de la Porte de Hal, entamés au printemps 2025, sont en voie d’achèvement.

Cet édifice, construit au 14e siècle, constitue la dernière des sept Portes de la deuxième enceinte médiévale de Bruxelles existant encore. Cette muraille ceinturait ce que l’on continue d’appeler le “pentagone”.

La Porte de Hal fut sauvée de la démolition par le roi Léopold 1er et affectée au premier musée des armes et du folklore en 1840.

La toiture, objet de toutes les attentions dans le cadre du chantier en cours, a été construite au 19e siècle. L’ensemble n’a pas vraiment fait l’objet de rénovation avant la fin du XXe siècle.

Après une phase d’étude en 1986, les premiers travaux ont porté sur les ferrures extérieures, la chaufferie et l’aménagement d’ascenseurs en 1991. La première rénovation globale des façades a été menée en 2007-2008.

La réfection de l’ensemble des toitures consiste à remplacer les voliges et l’ensemble des ardoises apposées sur celles-ci. La charpente des toitures a pu être préservée.

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Les ardoises proviennent de la carrière d’Armadilla dans la province de Leon en Espagne et sont de la même veine de production que celles qui ont été posées sur la cathédrale Notre Dame de Paris.

Leur pose, après découpe sur place par une équipe de sept ouvriers qualifiés, se fait à l’aide de crochets. Cette méthode permet le remplacement ultérieur séparé de celles qui sont endommagées, a-t-on constaté lors d’une visite de chantier à laquelle participait la ministre fédérale en charge de la Régie des bâtiments Vanessa Matz (Les Engagés).

Les travaux de couverture des tours nord et sud sont finalisés. Ceux de la toiture principale devraient être terminés ce mois-ci.

Rayon menuiserie, l’ensemble des fenêtres et lucarnes, ainsi que les grandes portes d’entrées de l’édifice, sont traités, voire réparés lorsque c’était nécessaire, avant une remise en peinture. Idem pour les vitraux.

Le chantier devrait s’achever à l’automne. Les travaux coûteront 1,6 million d’euros. Leur financement se fera grâce à un apport de la Loterie nationale.

Belga – Photo : BX1