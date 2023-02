Les travaux de réaménagement de la rue Sainte-Catherine vont commencer

Il s’agira en quelques sortes d’un prolongement de la place Sainte-Catherine.

Le début des travaux de réaménagement de la rue Sainte-Catherine, dans le centre de Bruxelles vont commencer le 6 février. “Le projet prévoit le réaménagement de la rue jusqu’à la rue de Flandres et la rue Melsens. Avec ces travaux, la Ville de Bruxelles souhaite complètement redéployer la rue en zone piétonne et la verduriser le plus possible”, indique Ans Persoons l’échevine en charge de l’Urbanisme sur son site internet.

Une continuité avec la place

Déjà piétone depuis 2020 entre 11h et 4h du matin, la rue sera réaménagée en plain-pied, il s’agira donc en quelques sortes d’un prolongement de la place Sainte-Catherine : “Deux grands arbres seront plantés de part et d’autre de l’entrée de la rue au niveau de la rue des Poissonniers. Cela donnera un effet d’entrée vers la rue Sainte-Catherine. En outre, sept arbres supplémentaires seront plantés sur toute la longueur de la rue pour apporter de l’ombre et de la fraîcheur.”

Enfin, la zone autour de la tour Sainte-Catherine sera également rénovée. Les clôtures autour de la tour seront retirées et l’espace vert fragmenté sera unifié. Au pied de la tour, l’œuvre d’art « Casse toi pauvre canard » de Sven ‘t Jolle sera installée. L’œuvre a été sélectionnée en concertation avec la Centrale, indique l’échevine. Un banc en pierre bleue sera placé entre l’espace vert et l’œuvre d’art. L’éclairage public sera remplacé afin que la tour et l’œuvre d’art soient mieux éclairées.

Plusieurs phases de chantier

Les travaux se dérouleront en plusieurs phases : dans une première , Sibelga et Proximus interviendront pour renouveler leurs installations souterraines. Puis, à la mi-mars, débutera le chantier de réaménagement de la Ville qui durera environs 100 jours ouvrables.

T.D.