La gestion du Donderberg à Laeken est transférée au service des espaces verts de Bruxelles

La gestion du site du Donderberg, à Laeken, est désormais transférée de la Régie Foncière de la Ville de Bruxelles au service des Espaces verts, a annoncé mercredi l’échevine en charge des Espaces verts, Florence Frelinx (MR).

Cette étape administrative consacre la vocation naturelle du site, à propos duquel une longue bataille a opposé partisans et adversaires de l’implantation d’une école d’une capacité de plusieurs centaines d’élèves et de logements.

D’après celle qui est aussi Première échevine, cette décision tourne en effet la page du projet HOP qui jusqu’en 2024 prévoyait une importante urbanisation du site, mais également l’abattage de 171 arbres à haute tige et l’imperméabilisation de 9.300 m2 de sols de grande qualité, jamais bâtis jusqu’ici.

“La préservation du Donderberg est avant tout l’aboutissement d’une mobilisation constante pour protéger cet écrin de biodiversité unique à Laeken. Le Donderberg est un véritable sanctuaire naturel au cœur de notre ville. Ce terrain n’a jamais été bâti et sa protection constitue une avancée majeure pour Bruxelles“, a déclaré Florence Frelinx, dans un communiqué.

La décision du collège de transférer la gestion vers les Espaces verts vient formaliser concrètement une orientation inscrite dans l’accord de majorité de la Ville de Bruxelles il y a un an.

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Selon Mme Frelinx, la priorité est désormais d’ouvrir le Donderberg au quartier au cours des prochains mois afin que les habitants puissent profiter de cet écrin de verdure.

À moyen terme, Florence Frelinx souhaite engager une réflexion plus large sur le devenir du site qui “doit être ouvert au public” en renforçant les cheminements et les connexions avec le quartier, sur base d’un projet de réaménagement “respectueux des caractéristiques écologiques remarquables de ce refuge pour la nature et la biodiversité en ville“.

Belga – Photo : Belga