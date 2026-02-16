Trois friches bruxelloises sacralisées, mais la vigilance reste de mise chez leurs défenseurs
C’est l’un des points de la déclaration de politique régionale : la sacralisation de trois friches bruxelloises. Les négociateurs ont acté que le Donderberg, le Marais Wiels et le Plateau Avijl devaient rester des zones vertes et que les projets de construction y seraient abandonnés. Pour les autres friches néanmoins, dont la friche Josaphat et le champ des cailles, l’inquiétude de leurs défenseurs demeure.
■ Reportage de Jean-Christophe Pesesse et Marjorie Fellinger