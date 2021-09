Le bâtiment Meyboom sauvegardé : la KU Leuven s’installera à Pacheco

Acquis par la KU Leuven en 2012 pour y construire un nouveau campus, le bâtiment Meyboom installé sur la rue des Sables va finalement être sauvegardé, alors que la KU Leuven va installer ses futurs locaux dans un ancien bâtiment de Belfius, sur le boulevard Pacheco.

Construit au XIXe siècle par l’architecte Paul Saintenoy dans la rue des Sables, dans le centre de Bruxelles, le bâtiment Meyboom avait été acquis en 2012 par la KU Leuven, l’université de Louvain, pour y accueillir un futur campus, non loin du site existant de la rue d’Assaut. Le projet avait notamment suscité des inquiétudes de la part d’associations de défense du patrimoine architectural bruxellois.

Des solutions ont été cherchées entre la KU Leuven et le secrétaire d’État en charge de l’Urbanisme et du Patrimoine Pascal Smet (one.brussels) pour éviter une transformation importante du bâtiment historique. L’alternative est finalement venue de Belfius Insurance, qui reprend le bâtiment Meyboom. Ce bâtiment de près de 10 000 m² sera transformée en logements étudiants et unités résidentielles à l’avenir.

Les étudiants de la KU Leuven, pour leur part, s’installeront dans le bâtiment Pacheco, qui appartient justement à Belfius Insurance. Une rénovation et un élargissement du “Socle”, les blocs à gauche et à droite du bâtiment Pacheco, et du “Passage 44” souterrain qui relie les deux blocs, sont prévus pour permettre aux étudiants de bénéficier de ce nouveau bâtiment d’ici 2025 ou 2026. Un jardin au pied du bâtiment sera également ouvert au public.

■ Reportage d’Arnaud Bruckner, Nicolas Scheenaerts et Stéphanie Mira.