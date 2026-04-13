Deux suspects au parquet après une bagarre place de la Monnaie

Deux personnes ont été mises à la disposition du parquet de Bruxelles après la bagarre survenue dimanche soir place de la Monnaie, dans le centre de Bruxelles, a indiqué lundi la police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles.

Les services de police ont été contactés dimanche vers 20h00 pour une bagarre entre plusieurs personnes sur la place de la Monnaie. À leur arrivée sur place, les policiers ont constaté que deux personnes avaient été blessées, probablement à l’aide d’un objet contondant, selon la même source.

Les pompiers de Bruxelles, qui avaient dépêché deux ambulances et une équipe du SMUR, à proximité de la rue Léopold, ont prodigué les premiers soins aux victimes. Celles-ci ont ensuite été transférées vers les hôpitaux. Leurs jours ne sont pas en danger, a précisé la police.

Un périmètre de sécurité a été établi sur place afin de permettre les constatations d’usage et la poursuite de l’intervention. Deux personnes ont été emmenées au commissariat pour audition. Avisé des faits, le parquet de Bruxelles a donné des instructions concernant les devoirs d’enquête complémentaires. Les deux suspects ont ensuite été mis à sa disposition.

Dimanche soir, les circonstances de l’incident n’étaient pas encore connues. L’enquête se poursuit. Dans l’intérêt de celle-ci, aucune autre information ne sera communiquée, a ajouté la police.