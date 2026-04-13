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Deux personnes blessées dans le centre de Bruxelles

Deux personnes ont été blessées dans le centre de Bruxelles dimanche soir, sans doute à coups de couteau ou d’une autre arme blanche. L’information est communiquée par les pompiers de Bruxelles.

Vers 20h10, deux ambulances et une équipe du SMUR ont été dépêchées dans le quartier de la place de la Monnaie, à proximité de la rue Léopold, ont précisé les pompiers.

Les deux victimes ont dû être évacuées vers l’hôpital. Leur état de santé n’est pas connu. Les circonstances de l’incident sont également inconnues à ce stade.

Belga – Image : Google Street View

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