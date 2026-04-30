Les 160 occupants d’un bâtiment vide près du Westland Shopping ont quitté les lieux

Les 160 occupants du squat près du Westland Shopping, à Anderlecht, ont quitté l’immeuble avant l’arrivée de la police.

Un juge de paix avait ordonné l’évacuation du bâtiment vide il y a environ deux semaines. Cet immeuble, situé avenue Sylvain Dupuis, appartient à une entreprise privée qui dispose d’un permis d’urbanisme dans le cadre du projet Westside. Une opération de police visant à expulser les squatteurs était prévue ce jeudi, mais ces derniers sont finalement partis d’eux-mêmes.

Le bâtiment était squatté depuis plusieurs semaines par des personnes d’origine moldave et roumaine. Selon le bourgmestre, des plaintes pour nuisances ont été introduites par des riverains. Fabrice Cumps affirme également que les occupants ont refusé un accompagnement social.

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