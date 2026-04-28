 Aller au contenu principal
BX1

160 occupants d’un bâtiment vide près du Westland Shopping seront expulsés

Les 160 occupants du squat près du Westland Shopping, à Anderlecht, seront évacués cette semaine, à moins qu’ils quittent les lieux de leur propre initiative.

Selon les informations de Bruzz, un juge de paix a ordonné l’évacuation du bâtiment vide il y a environ deux semaines. Cet immeuble, situé avenue Sylvain Dupuis, appartient à une entreprise privée qui dispose d’un permis d’urbanisme dans le cadre du projet Westside.

Le bâtiment est squatté depuis plusieurs semaines par des personnes d’origine moldave et roumaine. Selon une source de Bruzz, c’est ce jeudi que l’évacuation devrait avoir lieu. Le bourgmestre, Fabrice Cumps, confirme à nos confrères que l’évacuation aura lieu cette semaine, sans préciser de date.

► Lire aussi | Les occupants d’un bâtiment vide près du Westland Shopping pourraient être expulsés par la commune d’Anderlecht

Le bourgmestre explique également que des plaintes pour nuisances ont été introduites par des riverains. Selon Fabrice Cumps, les occupants ont refusé un accompagnement social.

BX1 – Photo : Google Street View

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales