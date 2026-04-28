160 occupants d’un bâtiment vide près du Westland Shopping seront expulsés

Les 160 occupants du squat près du Westland Shopping, à Anderlecht, seront évacués cette semaine, à moins qu’ils quittent les lieux de leur propre initiative.

Selon les informations de Bruzz, un juge de paix a ordonné l’évacuation du bâtiment vide il y a environ deux semaines. Cet immeuble, situé avenue Sylvain Dupuis, appartient à une entreprise privée qui dispose d’un permis d’urbanisme dans le cadre du projet Westside.

Le bâtiment est squatté depuis plusieurs semaines par des personnes d’origine moldave et roumaine. Selon une source de Bruzz, c’est ce jeudi que l’évacuation devrait avoir lieu. Le bourgmestre, Fabrice Cumps, confirme à nos confrères que l’évacuation aura lieu cette semaine, sans préciser de date.

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Le bourgmestre explique également que des plaintes pour nuisances ont été introduites par des riverains. Selon Fabrice Cumps, les occupants ont refusé un accompagnement social.

BX1 – Photo : Google Street View