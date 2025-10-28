Anderlecht : l’opposition Ecolo demande un soutien financier pour les commerces qui devront fermer la nuit

Le collège va imposer la fermeture de tous les commerces du quartier Clemenceau entre 21h et 5h du matin. Seule exception : les pharmacies, qui pourront rester ouvertes.

Ecolo demande un soutien financier pour les commerces du quartier Clémenceau qui devront fermer entre 21h et 5h du matin. C’est ce qu’a expliqué ce matin la cheffe de groupe Ecolo au conseil communal Nadia Kammachi, au micro de Bonjour Bruxelles. Dans les prochaines semaines, le conseil communal sera amené à voter en ce sens. Ce que dénonce la mandataire qui siège dans l’opposition avec sa formation politique. Elle explique s’opposer à la mesure. “Que vont reçevoir les commerces en échange ? Comment vont-ils boucler leur fins de mois ?“, s’interroge-t-elle. “Le bourgmestre va-t-il également perdre une partie sa rémunération pour ne pas répondre aux attentes des citoyens ?”

Depuis des mois, le bas d’Anderlecht est en proie au trafic de drogues. Cela concerne le quartier Clémenceau, mais aussi l’ensemble du quartier Cureghem. Ce lundi, parking.brussels indiquait d’ailleurs ne plus contrôler le stationnement autour de la place Lemmens, faute de sécurité suffisante pour ces agents. Là encore, Nadia Kammachi cible la vision du bourgmestre : “Systématiquement, le bourgmestre ne prend ces dossiers que selon le volet sécuritaire (…) Le collège est désorganisé, incohérent et le capitale veut naviguer tout seul”. Ecolo siégait pourtant dans la majorité lors de la dernière législature. Alors comment mieux faire ? “Nous demandons à ce que le problème soit pris d’un point de vue systémique (…) Les écologistes ont proposé des mesures pour mettre en place des dynamiques sur le court, sur le moyen et sur le long terme”, explique-t-elle. Elle prone par exemple pour “remettre des éducateurs et des fonctionaires en rue pour remettre la paix dans les quartiers, pas uniquement la police”.

T.D., avec interview de Jean-Christophe Pesesse dans Bonjour Bruxelles