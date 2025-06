Tennis : l’Italien Lorenzo Musetti participera à l’European Open à Bruxelles

L’Italien Lorenzo Musetti, actuel 7e mondial, participera à l’European Open, le tournoi de tennis ATP 250 de Bruxelles, prévu du 12 au 19 octobre prochain, ont confirmé les organisateurs jeudi via un communiqué.

Musetti, 23 ans, s’est installé dans le top 10 mondial ces dernières semaines notamment grâce à sa finale au tournoi Masters 1000 de Monte-Carlo, perdue contre l’Espagnol Carlos Alcaraz, qu’il affrontera vendredi en demi-finale de Roland-Garros.

L’Italien a également atteint les demi-finales des tournois Masters 1000 de Madrid et de Rome. “Sa présence à Bruxelles souligne l’ambition internationale de l’European open et apporte un niveau de prestige supplémentaire au plus grand tournoi de tennis en Belgique” peut-on lire dans le communiqué. Musetti a déjà participé à l’European Open en 2021. Il y avait été éliminé par son compatriote Jannik Sinner, actuel N.1 mondial, au deuxième tour.

L’European Open, qui avait déjà confirmé les présences de David Goffin et Zizou Bergs, tiendra sa 10e édition en 2025, la première depuis l’annonce du déménagement de la Lotto Arena d’Anvers vers l’ING Arena de Bruxelles.

