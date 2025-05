Sami Chouchi annonce la fin de sa carrière de judoka

Sami Chouchi, 32 ans, a annoncé jeudi mettre un terme à sa carrière de judoka, un peu plus tôt que prévu lui qui avait programmé d’arrêter à la fin de cette année.

“Aujourd’hui, j’annonce l’arrêt de ma carrière internationale en judo. Une décision qui vient de mon coeur et de mon corps. La douleur n’en vaut plus la chandelle”, a écrit Sami Chouchi passé dans la catégorie des -90 kg à la fin de sa carrière, barré par en -81 kg par Matthias Casse.

Il remercie tous ceux qui l’ont accompagné sur son chemin. “Je range mon kimono, mais les valeurs restent. Le judo m’a formé. Il m’a éduqué. Et je l’honorerai pour le restant de mes jours.” A son palmarès figure notamment une médaille d’argent dans la catégorie des moins de 81 kg lors des championnats d’Europe de 2018 et une en bronze en 2022. Sami Chouchi a également décroché l’or au Grand Chelem à Tbilissi en 2021 et le bronze aux tournois du Grand Chelem à Tachkent (2021), Paris (2022) et Tel Aviv (2022). Il a également enlevé une victoire en Grand Prix, en 2018 à Cancun. Lui qui avait débuté sa carrière en -73kg, Chouchi est passé en 2023 en moins de 90 kg pour éviter la concurrence avec Matthias Casse chez les moins de 81 kg.

Il espérait ainsi se qualifier pour la première fois aux Jeux Olympiques de Paris, mais n’y est pas parvenu. Le 20 décembre dernier, Sami Chouchi avait déjà imaginé sa fin de carrière fin 2025 rendant alors aussi hommage à Cédric Taymans qui l’a coaché durant plus d’une décennie. Son dernier combat aura été mené lors du Grand Chelem de Paris où il avait été sorti au premier tour le 2 février dernier.

Belga