Violent incendie de toiture à Schaerbeek : “Quelques minutes de plus, et la situation aurait pu être tout autre”

Un incendie de toiture s’est déclaré dimanche après-midi à Schaerbeek, mobilisant d’importants moyens de secours et faisant un blessé léger.

Un violent incendie de toiture s’est déclaré, ce dimanche après-midi, à Schaerbeek. Les pompiers de Bruxelles, les services médicaux d’urgence 112 et la police de la zone Bruxelles-Nord (BruNo) sont intervenus vers 13h40 dans la rue Destouvelles, dans une maison de rangée de trois étages.

Les pompiers décrivent “un important dégagement de fumée noire“. Les habitants ont été évacués par la police avant d’être accueillis dans un établissement voisin.

Les pompiers ont mené, simultanément à l’extinction, un Search & Rescue approfondi du bâtiment.

“Grâce à la rapidité et la coordination de nos équipes, la propagation à plusieurs toitures voisines a été évitée de justesse. Quelques minutes de plus, et la situation aurait pu être tout autre“, note le porte-parole Walter Derieuw.

L’extinction a malgré tout été compliquée par la charge calorifique importante présente dans le duplex.

L’incendie a été maîtrisé aux alentours de 13h57.

Une personne a dû être transportée à l’hôpital pour des brûlures légères et une intoxication à la fumée.

Le bâtiment, qui est désormais inhabitable, fera l’objet de longs travaux de dégarnissage et d’évacuation, incluant le démantèlement de la toiture.

L’origine de l’incendie reste à déterminer.

La rédaction – Photos : Siamu Bruxelles