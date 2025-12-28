Théa De Boeck, 11 ans, déjà à l’affiche d’un film avec Isabelle Nanty et Patrick Timsit

Théa De Boeck est une jeune comédienne âgée de seulement 11 ans. Elle est à l’affiche du film “À la poursuite du Père Noël !” avec Isabelle Nanty et Patrick Timsit.

Nous rencontrons Théa à Watermael-Boitsfort, devant une maison de la cité Floréal. “Ici, c’est la maison de Zoé“, nous montre-t-elle, en parlant du personnage qu’elle incarne dans le film “À la poursuite du Père Noël !”.

À seulement 11 ans, la jeune actrice a décroché le premier rôle de cette comédie musicale du réalisateur James Huth. “J’ai vraiment aimé jouer ce rôle. Je lui ressemblais beaucoup, donc c’était pas super compliqué de me mettre dans la peau du personnage. C’était vraiment super cool”, se réjouit-elle.

Théa partage l’affiche avec deux personnalités bien connues du grand écran : Patrick Timsit en Père Noël dépassé et Isabelle Nanty en grand-mère sournoise. “Je pensais qu’ils seraient beaucoup moins modestes, mais en fait, ils sont super sympa. Ils ne montrent pas qu’ils sont des stars françaises. C’est vraiment un plaisir de jouer avec eux“.

Depuis l’âge de 6 ans, elle enchaîne les courts métrages et suit des cours de comédie musicale au Théâtre du Parc.

Pour jongler entre école et cinéma, la jeune actrice peut compter sur le soutien de ses proches. “Je fais l’école à la maison“, explique-t-elle. “C’est ma grand-mère qui me donne cours le mardi. Ma maman, qui est institutrice, me donne cours le vendredi“.

Théa espère décrocher d’autres rôles au cinéma : “J’espère avoir d’autres tournages et pouvoir continuer là-dedans parce que c’est vraiment mon rêve de pouvoir continuer dans ce milieu“, confie-t-elle.

Le film “À la poursuite du Père Noël !” est sorti le 24 décembre.

■ Reportage de Valentine Rolus, Néo Fasquel et Laurence Paciarelli