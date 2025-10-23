Réduire l’impact environnemental du cinéma: une start-up bruxelloise calcule l’empreinte carbone des productions

Un tournage de film a un impact aussi pour la planète. Des voyages, des générateurs qui pèsent sur l’empreinte carbone des productions mais aussi sur leurs finances. L’entreprise bruxelloise The Greenshot s’est spécialisée dans l’accompagnement de ce secteur pour mesurer, surveiller et réduire l’impact environnemental du secteur de l’audiovisuel et du divertissement, tout en améliorant son efficacité.

La start-up revient tout juste de Los Angeles, où elle a conclu trois accords avec les sociétés américaines SetSwap LLC, XYZ Films et Stagerunner. Celles-ci adopteront sa solution GreenPro pour renforcer la circularité et la durabilité dans leurs productions.

■ Reportage de Vanessa Lhuillier, Loïc Bourlard et Laurence Paciarelli – Image du film “Annette” qui a utilisé l’application de Greenshot