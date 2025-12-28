Un dernier concert de Noël à la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule ce lundi : “Une œuvre historiquement très célèbre”

Un dernier concert de Noël se prépare à la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule. L’interprétation de la “Messe de Minuit” aura lieu ce lundi 29 décembre à 20h. Ce dimanche, ce sont encore les répétitions.

“C’est un concert de Noël pur jus, avec de magnifiques mélodies de Noël, avec des chœurs et des solistes“, décrit l’organiste Xavier Deprez. “Il y aura aussi deux orgues, un petit en bas et le grand orgue de la cathédrale qui résonne magnifiquement“.

Lors de la “Messe de Minuit”, le public pourra apprécier la composition de Marc-Antoine Charpentier, datant de 1694, sur la base des mélodies de dix chants de Noël français. “C’est une œuvre historiquement très célèbre. Charpentier a repris des mélodies de Noël pour construire une messe. Ce sont de très belles mélodies. Une sorte de pot-pourri des plus belles mélodies de Noël de l’époque de Marc-Antoine Charpentier“.

Sont aussi prévus : l’air de l’Ange (Nollite timere, pastores), des Noëls à 4 voix d’Etienne du Caurroy, des variations à l’orgue sur des Noëls français de Dandrieu et Daquin et l’Ode à la Nuit de J.PH. Rameau (tr. J. Noyon).

■ Explications de Valentine Rolus en direct de la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule.