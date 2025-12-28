L’ambassade du Royaume-Uni aspergée de peinture par le militant Wouter Mouton

Samedi à Bruxelles, le militant pour le climat Wouter Mouton a aspergé de peinture rouge l’entrée de l’ambassade britannique.

L’ambassade britannique a été, ce samedi, aspergée de peinture rouge par le militant pour le climat Wouter Mouton. Une action menée pour dénoncer “les atrocités commises quotidiennement par les Forces de défense israéliennes (IDF)” à Gaza. De tels actes ne sont possibles, selon lui, qu’avec “l’autorisation et le soutien d’alliés traditionnels”, parmi lesquels il compte le Royaume-Uni.

Le militant a également brandi un panneau où on pouvait lire “Free Filton 24”, en référence à des activistes pro-palestiniens dont une partie est actuellement en détention provisoire au Royaume-Uni depuis plus d’un an, suite à une action contre le fabricant d’armes israélien Elbit Systems. Huit des personnes arrêtées sont en grève de la faim depuis novembre. Certains d’entre eux ne doivent comparaître devant la justice qu’en janvier 2027.

Wouter Mouton dénonce le fait que ce type d’arrestations soit de plus en plus fréquent au Royaume-Uni.

La rédaction