Rudi Garcia sur la Coupe du monde : “l’objectif est de sortir des poules, mais l’ambition d’aller le plus loin possible”

“Il est difficile de gagner une Coupe du monde, et la Belgique était en meilleure position pour le faire en 2018 et en 2022 que maintenant. Mais la position d’outsider est peut-être plus enviable que celle de favori”, a commenté Garcia, qui attend que les leaders inculquent une ambition débordante aux autres joueurs.

“Nous ne pouvons pas nous contenter de nous qualifier, il faut faire le meilleur Mondial possible.” Le tirage “aurait pu être plus difficile, mais ce sont des équipes que nous ne connaissons pas bien et qu’il ne faut pas sous-estimer. Les matchs ne sont pas gagnés d’avance.” Le mot clé du sélectionneur est la “confiance, qui a pu manquer pendant les qualifications. Il faudra être capable de reprendre le contrôle des matchs.” Le coach comme les joueurs sont motivés, et ont défini leur identité.

“Les équipes nous ont généralement attendus en qualifications et nous devrions retrouver cette même configuration au Mondial. Nous savons gérer, et nous nous sommes aussi montrés dangereux en contre”, si l’opportunité se présente plus tard dans la compétition. “Nous préférons poser notre jeu, même si une stratégie d’exploitation peut être opportune.”

Rudi Garcia attend de ses hommes une certaine capacité d’adaptation, même s’il s’est généralement tenu à un 4-3-3 “car cette équipe a tellement de talent devant qu’il serait dommage de se priver d’un offensif. Et il est déjà assez compliqué de trouver une charnière centrale à deux que pour passer à trois”, a avoué le Français. “Il faudra être solides et compacts, comme cela a parfois manqué en qualifications.”