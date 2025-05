Plus de 45.000 coureurs et marcheurs attendus pour les 20 km de Bruxelles ce week-end

Plus de 45.000 coureurs, marcheurs et handi-athlètes participeront dimanche à la 45e édition des 20 kilomètres de Bruxelles, traditionnel rendez-vous de la course à pied dans les rues de la capitale. Les inscriptions individuelles ont été clôturées en une vingtaine de minutes, témoignage du succès de l’événement.

Après une participation record l’an dernier, le public sera une nouvelle fois au rendez-vous des 20 km de Bruxelles. Plus de 680 équipes et 45.000 personnes seront au départ du parc du Cinquantenaire dès 09h30 pour une boucle de 20 kilomètres au sud de Bruxelles, en passant par le Palais royal et le bois de la Cambre. Parmi ces partants, représentant 141 nationalités, on retrouve 45,3% de femmes, une progression de quatre points de pourcentage sur un an.

On compte également 7.000 marcheurs et 1.800 handi-athlètes, soit une croissance de 36% par rapport à 2024. “Nous voyons par ailleurs que le public se rajeunit de plus en plus“, souligne Carine Verstraeten, secrétaire générale de l’ASBL Bruxelles Promotion, en charge de l’événement. L’organisation mettra à l’honneur 38 participants qui ont pris part aux 44 précédentes éditions. Une tenue spéciale leur sera offerte la veille au Cinquantenaire.

“Nous rappelons à toutes et tous que l’important est de courir à son rythme pour que tout le monde termine à bon port“, commente Carine Verstraeten. Des recommandations médicales et conseils aux apprentis athlètes sont notamment proposés sur le site des 20 km de Bruxelles. La Croix Rouge sera par ailleurs présente sur le parcours avec plus de 600 bénévoles, basés sur 13 postes de secours et un poste avancé au Cinquantenaire, soit son plus grand dispositif de l’année. Le réseau de la Stib sera touché, avec des déviations ou des arrêts supprimés. Dans le même temps, les lignes de métro 1 et 5 seront renforcées.

Belga