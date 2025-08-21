Nafi Thiam veut “emmagasiner de la confiance pour Tokyo” devant son public

Le Mémorial Van Damme de vendredi à Bruxelles sera l’occasion pour Nafi Thiam de poursuivre sa préparation vers les Mondiaux d’athlétisme au Japon, où elle prendra part à l’heptathlon les 19 et 20 septembre prochains. Alignée sur le saut en longueur à Bruxelles, la triple championne olympique veut “emmagasiner de la confiance pour Tokyo“, sans obligation de résultat.

“Je n’ai pas vraiment de distance à l’esprit“, a en effet annoncé Thiam en conférence de presse, ce jeudi. “Je veux toujours aller plus loin. Ce ne sera que mon deuxième concours de saut en longueur“, après le titre de championne de Belgique au début du mois, “donc il faut que j’emmagasine de la confiance pour Tokyo en profitant de concourir devant le public à domicile. C’est toujours quelque chose qui me plaît.”

Le concours de saut en hauteur de Lausanne, mercredi, a été largement perturbé par une pluie diluvienne. “C’était horrible“, a souri de travers Nafi Thiam, qui a préféré ne pas y prendre de risques. “C’est dommage car c’est probablement mon seul saut en hauteur jusque Tokyo. Il sera difficile de tirer des enseignements de cette compétition.“

Le programme des Mondiaux sera très dense, avec quatre épreuves concentrées sur environ quatre heures le vendredi soir, et la reprise en matinée le lendemain, à la longueur. “Je n’ai jamais vraiment connu ce type de programme“, a commenté Thiam. “Tout va aller très vite, et j’espère avoir assez de temps pour me préparer aux exercices consécutifs. Mais c’est la même chose pour tout le monde. On ne sait jamais comment le corps va réagir.“

Quant à la rumeur insistante d’un conflit avec la fédération qui pourrait la priver d’un ticket pour Tokyo, Nafi Thiam préfère ne pas s’encombrer l’esprit. “Je ne ferais pas tout ça si c’était pour ne pas participer aux Mondiaux“, a-t-elle conclu.

Belga – Photo Belga