Les subsides régionaux Dynamic.brussels finalement débloqués pour les clubs sportifs bruxellois

Le gouvernement bruxellois en affaires courantes a décidé de débloquer l’enveloppe Dynamic.brussels, destinée au soutien des clubs sportifs de la Région. Les clubs ont été informés de cette décision à l’issue de la dernière réunion du gouvernement régional.

Ces subsides étaient jusqu’ici suspendus en raison de l’absence de formation d’un nouveau gouvernement depuis les dernières élections. Cette situation avait plongé de nombreux clubs dans l’incertitude financière, certains redoutant de ne plus pouvoir assumer leurs charges courantes.

Selon les premières informations transmises aux bénéficiaires, le montant global de l’enveloppe a toutefois été revu à la baisse. Les clubs ne percevront donc pas l’intégralité des montants initialement prévus. Ce déblocage partiel devrait néanmoins leur permettre de poursuivre leurs activités, notamment en ce qui concerne la rémunération des entraîneurs et le paiement des infrastructures sportives.

Des subsides communaux validés à Woluwe-Saint-Lambert

Parallèlement à cette décision régionale, la commune de Woluwe-Saint-Lambert a validé plusieurs enveloppes de subsides en faveur du sport et de la jeunesse. Ces aides ont été approuvées par le Conseil communal et le Collège des bourgmestre et échevins.

Une enveloppe annuelle de 55.000 euros sera consacrée aux clubs sportifs disposant d’une école de jeunes. Les mouvements de jeunesse bénéficieront quant à eux d’un soutien de 30.000 euros pour leurs activités et leur encadrement.

Enfin, la commune reconduit son budget de 40.000 euros dédié aux Chèques-Sport, un dispositif destiné à aider les familles en difficulté à payer les cotisations sportives.

Ces décisions interviennent dans un contexte régional marqué par l’attente de la mise en place d’un nouveau gouvernement bruxellois.

Rédaction