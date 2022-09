Nafi Thiam se confie avant le Memorial Van Damme : “Je voulais absolument participer et en profiter”

Nafissatou Thiam était assise à côté de Jackie Joyner-Kersee lors de sa conférence de presse de jeudi, en prélude au Mémorial Van Damme de vendredi à Bruxelles.

Tout d’abord, Thiam a parlé de sa décision de dernière minute de disputer le saut en longueur au lieu du saut en hauteur vendredi. “Les championnats du monde à Eugene étaient mon principal objectif cette saison et c’est passé depuis un certain temps“, a-t-elle déclaré. “C’était difficile de rester en forme. Je ne veux pas faire de bêtises à ce stade de la saison, mais d’un autre côté, je voulais absolument participer au Mémorial et en profiter. Alors le saut en longueur est une meilleure idée.”

► À lire aussi | Memorial Van Damme : des perturbations attendues autour du stade Roi Baudouin ce vendredi

“Le record du monde n’est pas un objectif”

La conférence a également porté sur les chances de la Namuroise de battre un jour le record du monde de l’heptathlon de l’Américaine (7.291 points réalisés les 23 et 24 septembre 1988 aux JO de Séoul) assise à côté d’elle. “Chaque athlète est différent et j’aime travailler sur mes propres points, mais j’admire le fait qu’elle ait été si forte dans toutes les épreuves“, a déclaré Thiam. “Vous devez l’être si vous voulez marquer près de 7.300 points. Je n’ai pas sa vitesse de jaillissement en particulier. J’aimerais l’emprunter, mais je me rends compte aussi que ce n’est pas tombé du ciel avec elle. Elle a travaillé très dur pour ça.”

► À lire aussi | Memorial Van Damme : la Ville de Bruxelles rassure sur les travaux de la piste du stade Roi Baudouin

Selon Joyner-Kersee, Thiam a le record du monde à portée de main, mais la championne olympique, du monde et d’Europe en titre s’en moque. “Je n’ai marqué plus de 7.000 points qu’une seule fois“, a souligné Thiam. “Le record du monde est encore loin. Je fais de mon mieux, mais ce n’est pas comme si j’y pensais en me couchant ou en me levant. Le record du monde n’est pas un objectif et je n’y travaille même pas. D’abord, j’aimerais marquer plus de 7.000 points une deuxième fois.”

Avec Belga – Photo : Belga