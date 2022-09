Memorial Van Damme : des perturbations attendues autour du stade Roi Baudouin ce vendredi

Vers 17h00 et éventuellement une nouvelle fois à la fin du Mémorial, en fonction de l’affluence populaire, les artères suivantes pourront être fermées à la circulation : avenue Houba de Strooper, avenue Impératrice Charlotte, avenue des Magnolias et la sortie/accès “Parking Expo” du ring RO. Après le Mémorial, vers 23h00, l’avenue Impératrice Charlotte et l’avenue des Magnolias seront d’office fermées.

Il est demandé aux automobilistes d’éviter autant que possible les environs du stade. Les visiteurs du Mémorial que se déplacent malgré tout en voiture, sont invités à se garer sur le parking C Expo. Les spectateurs peuvent réserver à l’avance un ticket pour le parking via ce lien, cela permettra de gagner du temps en cas d’affluence.